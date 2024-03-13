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В Бийске около ГДК на 11-летнюю девочку напала стая бездомных собак

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В Бийске около ГДК на 11-летнюю девочку напала стая бездомных собак

Собаки набросились на девочку со спины, когда она переходила по пешеходному переходу

12 марта в районе Детского мира на 11-летнюю девочку напала стая бродячих собак. Как рассказывает мама ребенка в соцсети ТГ-канала “Инцидент Бийск” , это случилось в тот момент, когда девочка почти перешла “зебру”.

– В 10.32 у ГДК за переходником стая собак со спины напала на дочь, – пишет она. – Спасибо огромное оказавшимся рядом людям, которые отогнали собак и дождались, пока я приеду.

Одна из собак прокусила девочке левую ногу. Не “царапнула” зубами, а нанесла рваную рану, поэтому ребенок в течение длительного времени будет получать курс специальных прививок по схеме. Так, девочке сразу же поставили необходимый укол, следующие должны быть на 3, 7, 14, 30, 90 сутки. 

Фото: ТГ-канал “Инцидент Бийск”

– Где эти зоозащитники, которые против умерщвления бездомных собак? – задается вопросом родительница. – Приехавшие даже раньше “скорой” сотрудники “Преданности” уже просмотрели по камерам, что ребенок их не провоцировал, да она их вообще не видела! Так вот, любители бездомных, вы их домой забирайте, а не с плакатами стойте!

Напомним, что агрессивные особи должны быть убраны с улицы в приют, пункт “возврат в среду” после стерилизиции и вакцинации для них больше недоступен. 

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Взято отсюда

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