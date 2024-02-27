В Бийске определили подрядчика на “дорожный” контракт в полмиллиарда рублей

Завершен аукцион по поиску дорожника на 2024 год

В Бийске подвели итоги аукциона по определению подрядчика, который в 2024 году займется ремонтом городских дорог. Им стало Юго-Восточное ДСУ.

Судя по карточке аукциона, это единственное предприятие, которое заявилось на торги.

По заданию муниципалитета до 1 сентября подрядчик должен провести ремонтные работы на следующих дорогах:

ул. Васильева в обе стороны (от здания № 74 по ул. Васильева до ул. Трофимова),

ул. Въездная (от ул. Надеждинской (пос. Одинцовка) до автобусной остановки “Клуб” с. Фоминское),

ул. Кутузова (от ул. Гейдека до ул. Социалистической),

ул. Мухачева (от путепровода по ул. Казанцевых до пер. Мопровского),

ул. Мартьянова в обе стороны (от ул. Васильева до ул. Обской).

Напомним, ремонт отдельных дорог будет проходить с расширением проезжей части. Например, такие работы предусмотрены на ул. Васильева. А на ул. Мартьянова после ремонта изменится схема движения и появится светофор.

Город оценил работы в 499 млн руб. С единственным участником торгов на эту сумму и будет заключен контракт.

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Взято отсюда