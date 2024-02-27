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В Бийске определили подрядчика на “дорожный” контракт в полмиллиарда рублей

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В Бийске определили подрядчика на "дорожный" контракт в полмиллиарда рублей

Завершен аукцион по поиску дорожника на 2024 год

В Бийске подвели итоги аукциона по определению подрядчика, который в 2024 году займется ремонтом городских дорог. Им стало Юго-Восточное ДСУ.

Судя по карточке аукциона, это единственное предприятие, которое заявилось на торги.

По заданию муниципалитета до 1 сентября подрядчик должен провести ремонтные работы на следующих дорогах:

  • ул. Васильева в обе стороны (от здания № 74 по ул. Васильева до ул. Трофимова), 
  • ул. Въездная (от ул. Надеждинской (пос. Одинцовка) до автобусной остановки “Клуб” с. Фоминское), 
  • ул. Кутузова (от ул. Гейдека до ул. Социалистической), 
  • ул. Мухачева (от путепровода по ул. Казанцевых до пер. Мопровского), 
  • ул. Мартьянова в обе стороны (от ул. Васильева до ул. Обской). 

Напомним, ремонт отдельных дорог будет проходить с расширением проезжей части. Например, такие работы предусмотрены на ул. Васильева. А на ул. Мартьянова после ремонта изменится схема движения и появится светофор.

Город оценил работы в 499 млн руб. С единственным участником торгов на эту сумму и будет заключен контракт.

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Взято отсюда

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