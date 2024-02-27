В Бийске определили подрядчика на “дорожный” контракт в полмиллиарда рублей

Завершен аукцион по поиску дорожника на 2024 год
В Бийске подвели итоги аукциона по определению подрядчика, который в 2024 году займется ремонтом городских дорог. Им стало Юго-Восточное ДСУ.
Судя по карточке аукциона, это единственное предприятие, которое заявилось на торги.
По заданию муниципалитета до 1 сентября подрядчик должен провести ремонтные работы на следующих дорогах:
- ул. Васильева в обе стороны (от здания № 74 по ул. Васильева до ул. Трофимова),
- ул. Въездная (от ул. Надеждинской (пос. Одинцовка) до автобусной остановки “Клуб” с. Фоминское),
- ул. Кутузова (от ул. Гейдека до ул. Социалистической),
- ул. Мухачева (от путепровода по ул. Казанцевых до пер. Мопровского),
- ул. Мартьянова в обе стороны (от ул. Васильева до ул. Обской).
Напомним, ремонт отдельных дорог будет проходить с расширением проезжей части. Например, такие работы предусмотрены на ул. Васильева. А на ул. Мартьянова после ремонта изменится схема движения и появится светофор.
Город оценил работы в 499 млн руб. С единственным участником торгов на эту сумму и будет заключен контракт.
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Взято отсюда