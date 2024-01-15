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В Бийске осужденные к принудительным работам приобрели подарки для Дома ребенка

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В Бийске осужденные к принудительным работам приобрели подарки для Дома ребенка

В благотворительной акции приняли участие 28 осужденных исправительного центра

Осужденные к принудительным работам из исправительного центра Бийска на добровольной основе приобрели для воспитанников Дома ребенка подарки: детские игрушки и развивающие игры, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

В благотворительной акции приняли участие 28 осужденных. В знак благодарности сотрудники Дома ребенка вручили одному из участников (инициатору акции) диплом от Попечительского совета.

Кроме того, осужденные подробнее ознакомились с историей Дома ребенка, который в сентябре 2023 года отметил 100-летний юбилей. 

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Взято отсюда

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