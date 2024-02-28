В Бийске осужденный к принудительным работам убирает территорию вокруг часовни

Уже на протяжении двух лет в свободное от работы время осужденный убирает территорию часовни Новомучеников

В Бийске осужденный к принудительным работам уже на протяжении двух лет в свободное от работы время убирает территорию часовни Новомучеников и исповедников церкви русской, которая расположена в старом центре Бийска. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

Часовню здесь построили и освятили в октябре 2013 года. Заботу о прилегающей к часовне территории взял на себя осужденный исправительного центра.

Посещая занятия воскресной школы, мужчина узнал о том, что в расчистке территории возле часовни требуется помощь, и сразу вызвался. Зимой он очищает территорию часовни от снега и наледи, а в теплое время года убирает мусор, сухую траву и листву.

– К Камню скорби люди постоянно приходят, приносят цветы, венки, кто-то приносит мягкие игрушки, – рассказывает осужденный. – В нашем городе люди чтят память своих родных.

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Взято отсюда