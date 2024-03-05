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В Бийске открыт прием заявок на конкурс проектов в области благоустройства

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В Бийске открыт прием заявок на конкурс проектов в области благоустройства

Конкурс будет проходить по двум направлениям

В Бийске открыли прием заявок на конкурс социально значимых проектов в области благоустройства. Он продлится до 4-го апреля. Об этом сообщил в своем ТГ-канале мэр Виктор Щигрев.

Конкурс будет проводится по двум направлениям:

  • устройство детских, спортивных площадок, дворов, парков, зон отдыха и т.д.;
  • устройство ограждений, дорожек; малые архитектурные формы.

Глава города отметил, что общая сумма средств, выделенных городом на реализацию конкурса в 2024 году, составила 5 430 000 рублей.

“Гранты администрации города – это реальная возможность изменить свой уголок Бийска в лучшую сторону, как это сделали уже многие активные бийчане и коллективы различных учреждений”, – отметил Щигрев. 

Документы на участие в конкурсе принимаются от юридических и физических лиц в МКУ “Управление по работе с населением Администрации города Бийска” по адресу: ул. Мерлина, 25, каб. 12, тел./факс: (3854) 40-39-50.

Кроме того, 7 марта стартует еще один городской конкурс грантов в сфере молодежной политики. Его бюджет составит 2 млн руб., максимальная сумма гранта – для юридических лиц 250 000 рублей, для физических лиц – 100 000 рублей.

Мэр отметил, что в приоритете проекты, направленные на организацию уличных мероприятий в микрорайонах города. Прием заявок на конкурс будет идти с 7 марта по 8 апреля по адресу: ул. Л.Толстого, 144, к.38, тел./факс: 8 (3854) 32 90 76.

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Взято отсюда

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