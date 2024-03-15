В Бийске отловили двух собак из стаи, которая напала на 11-летнюю девочку у ГДК

Работа по отлову остальных собак продолжается
В Бийске отловили двух агрессивных вожаков стаи, которая у ГДК напала на 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города со ссылкой на информацию “Преданности”.
По сообщению приюта, работа по отлову остальных собак продолжается.
Напомним, 12 марта в районе Детского мира на девочку напала стая бродячих собак. Одна из собак прокусила девочке левую ногу. Ребенок в течение длительного времени будет получать курс специальных прививок по схеме.
В мэрии пояснили, что в связи с приходом весны возможно увеличение уровня агрессии у собак и, согласно законодательству, отлов бродячих собак в городе продолжается.
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