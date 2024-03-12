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В Бийске отменили концерт звезды 90-х Вадима Казаченко

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В Бийске отменили концерт звезды 90-х Вадима Казаченко

14 марта исполнитель хита «Больно мне, больно» должен был выступить в Бийске

Вадим Казаченко, звезда эстрады 90-х, не выступит перед бийчанами, хотя концерт исполнителя хитов «Белая метелица», «Желтые розы» и «Больно мне, больно» был намечен на середину марта. 

Однако организаторы объявили об отмене выступления и рассказали и способах возврата денег за приобретенные билеты. 

Концерты звезды 90-х отменяют по всей стране. Федеральные СМИ сообщают, что по одной из версий, причиной могли стать долги исполнителя, которые обернулись банкротством, а следовательно все заработанные на выступлениях деньги ушли ли кредиторам. 

Отметим, что о концерте Казаченко в Бийске стало известно осенью. Цена билета на выступление доходила до 3 тыс. руб. (для сравнения, билеты на концерт Шамана были по цене выше 7 тыс. руб.). Однако активно билеты на концерт Казаченко бийчане не покупали. 

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Взято отсюда

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