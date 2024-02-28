В Бийске пациентам ГБ №2 теперь выдают направления в краевой онкодиспансер

Речь идет о пациентах, у которых выявили злокачественные новообразования

Пациентам стационара городской больницы №2 в случае выявлении у них злокачественных новообразований теперь выдают направления в Алтайский краевой онкологический диспансер, сообщает медучреждение.

Это стало возможным благодаря участию больницы в пилотном проекте «Служба сопровождения онкологических пациентов».

Специалисты отмечают, что ранее пациентам приходилось обращаться в поликлинику по месту жительства, там проходить дообследование, а потом уже ждать талон в онкодиспансер. Но сейчас все-подругому.

– Благодаря службе сопровождения онкологических пациентов, которая в городской больнице №2 работает с декабря прошлого года, время удалось сократить до минимума. Пациент с полным пакетом документов, всеми результатами обследований попадает в руки специалистов и получает квалифицированную медицинскую помощь, – рассказала заместитель главного врача по поликлинике ГБ №2 Майя Букова.

За два месяца работы пилотного проекта три человека, проходившие лечение в стационаре городской больницы №2, уже получили направления на прием к специалистам краевого онкодиспансера.

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Взято отсюда