19.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО
Общество
“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Политика
“Путин напугал”. В Британии пришли в ярость из-за хода Байдена на Украине
Политика
“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО
Политика
“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Мир
КНДР выразила надежду на расширение связей с Россией после визита Лаврова

Коллекция категорий

Бизнес207 Новости
Здоровье465 Новости
Новости Алтай2128 Новости
Новости Горняк234 Новости
Образование240 Новости
Общество480 Новости
Объявления82 Новости
Политика452 Новости
Спорт265 Новости
Платим за интересные новости!

В Бийске педофил совращал детей и имел связь с подростком

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Коллеги описывают осужденного как симпатичного и адекватного мужчину. Никаких странностей и нездоровых наклонностей за ним не замечали

36-летний бийчанин получил 5,5 лет лишения свободы за развращение малолетних, сообщает “Бийский рабочий”.

Оказалось, что мужчина активно переписывался с детьми в соцсетях. При этом многие из них соглашались прислать ему свои интимные фото.

“В ходе переписки у них возникали доверительные отношения и он предлагал им совершать различные сексуальные действия, в том числе присылать ему свои фотоизображения и сам присылал изображения порнографического характера”, – говорит следователь Следственного отдела по Бийска СУ СК России по Алтайскому краю Павел Бражников.

По словам следователя, с одним из подростков мужчина неоднократно вступал в сексуальные отношения, приглашая его к себе домой. Сам он утверждает, что не знал, сколько лет ребенку. Однако следствие установило, что мальчик сам называл свой возраст в переписке.

Ранее сообщалось, что в Барнауле посадили группу педофилов за растление мальчиков.

Источник

город горняк
горняк онлайн

Добавить комментарий

Похожие новости