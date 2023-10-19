Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Коллеги описывают осужденного как симпатичного и адекватного мужчину. Никаких странностей и нездоровых наклонностей за ним не замечали

36-летний бийчанин получил 5,5 лет лишения свободы за развращение малолетних, сообщает “Бийский рабочий”.

Оказалось, что мужчина активно переписывался с детьми в соцсетях. При этом многие из них соглашались прислать ему свои интимные фото.

“В ходе переписки у них возникали доверительные отношения и он предлагал им совершать различные сексуальные действия, в том числе присылать ему свои фотоизображения и сам присылал изображения порнографического характера”, – говорит следователь Следственного отдела по Бийска СУ СК России по Алтайскому краю Павел Бражников.

По словам следователя, с одним из подростков мужчина неоднократно вступал в сексуальные отношения, приглашая его к себе домой. Сам он утверждает, что не знал, сколько лет ребенку. Однако следствие установило, что мальчик сам называл свой возраст в переписке.

Ранее сообщалось, что в Барнауле посадили группу педофилов за растление мальчиков.

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