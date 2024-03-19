В Бийске перекрыли улицу Ударную в связи с аварийно-восстановительными работами

Улица будет перекрыта в границах улиц Трофимова и Мартьянова

В Бийске в связи с аварийно-восстановительными работами перекрыли улицу Ударную в границах улиц Трофимова и Мартьянова, сообщает администрация города.

Также сообщается, что на перекрестке улиц Трофимова и Ударной включен режим желтого мигания светофоров. Режим будет длиться до окончания работ (примерно до 17 часов).

При проезде перекрестка нужно руководствоваться знаками приоритета.

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