В Бийске перекрыли улицу Ударную в связи с аварийно-восстановительными работами

Улица будет перекрыта в границах улиц Трофимова и Мартьянова
В Бийске в связи с аварийно-восстановительными работами перекрыли улицу Ударную в границах улиц Трофимова и Мартьянова, сообщает администрация города.
Также сообщается, что на перекрестке улиц Трофимова и Ударной включен режим желтого мигания светофоров. Режим будет длиться до окончания работ (примерно до 17 часов).
При проезде перекрестка нужно руководствоваться знаками приоритета.
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