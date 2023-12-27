Новогодний Бийск Фото: vk.com/shchigrev_bsk

Бийск последовал тенденции и отменил фейерверк в новогоднюю ночь, но от традиции устраивать снежные городки с ледяными фигурами отказываться не намерен

Власти Бийска вслед за другими городами решили отказаться от салютов на Новый год, сообщило “Бийское телевидение”.

Общегородского фейерверка в этом году в наукограде, как и в Барнауле, не будет. Но на запуск салюта по собственному желанию запрета нет.

Открытие главной елки Бийска и городка с ледяными скульптурами состоится 28 декабря в 17.00. Глава города Виктор Щигрев пригласил всех желающих на праздник.

Как пишут “Ведомости”, уже более чем два десятка российских регионов отказались от проведения новогодних фейерверков.

Региональные и местные власти чаще всего объясняют отмену соображениями безопасности и неуместностью в период проведения спецоперации.

Но снежные городки и праздничные концерты будут. В Барнауле главную елку на площади Сахарова и все районные откроют 29 декабря.

Взято отсюда