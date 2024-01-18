В Бийске по проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 21 участок

Протяженность всех отремонтированных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Бийске составило 15 км.

В Бийске в 2023 году в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги” был отремонтирован 21 участок, сообщает пресс-центр администрации.

В мэрии отметили, что в эту кампанию вошли как центральные улицы города и его поселков, так и второстепенные, служащий для разгрузки основных магистралей.

Среди первых были такие улицы как Социалистическая, Разина, Иртышская, Прибыткова, Воинов-Интернационалистов, въезд на коммунальный мост и так далее, в число вторых вошли переулки Вишневый, Двойных, Технический и другие. Стоит отметить, что многие из них облегчили доступ бийчанам к различным социальным учреждениям – школам, больницам, спорткомплексам.

“Общая протяженность всех отремонтированных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Бийске составило 15 километров”, – отметили в управлении капитального строительства администрации города.

Стоит отметить, что на сегодняшний день идет активная подготовка к ремонтной кампании 2024 года.

“Уже запланирован ряд участков в различных районах нашего города для их приведения в порядок, определяются подрядные организации для проведения необходимых работ”, – отметили в мэрии.

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Взято отсюда