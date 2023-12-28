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В Бийске подросток попал в больницу после катания на снегокате

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В Бийске подросток попал в больницу после катания на снегокате

14-летий подросток из Бийска получил серьезные травмы, когда катался с горки. Скорая помощь доставила ребенка в детскую больницу.

Как сообщают медики наукограда в своем телеграм-канале, свидетелем инцидента стал мужчина, который и вызвал врачей. Через 12 минут автомобиль со специалистами уже был на месте. Сотрудники скорой приняли решение о немедленной госпитализации школьника.

В ССМП отмечают, что, к сожалению, подобные случаи в этом сезоне не единичны. Важно помнить, что зимние забавы должны быть безопасными, иначе это может привести к серьезным последствиям.

Особую опасность представляю набравшие популярность бублики. На большой скорости они становятся неуправляемыми. Прежде чем скатиться с горки, нужно оценить обстановку и безопасность спуска.

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Взято отсюда.

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