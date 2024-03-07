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В Бийске подвели итоги чемпионата Сибири по плаванию среди спортсменов с ПОДА

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В Бийске подвели итоги чемпионата Сибири по плаванию среди спортсменов с ПОДА

Чемпионат округа – основной старт сезона для спортсменов с ПОДА

В Бийске подвели итоги чемпионата Сибири по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Семеро бийчан, среди них участники паралимпиады и чемпионы мира, стали золотыми медалистами и теперь отравятся на всероссийские соревнования.

На протяжении двух дней пловцы со всей Сибири боролись за призовые места. Плавали брасом, баттерфляем, вольным стилем, на спине.

Дистанции от спринтерских 50 метров до длинной воды в 400. Конкуренция серьезная – порядка 80 участников из 7 регионов округа. Чемпионат Сибири по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проводят в Бийске уже второй год подряд не случайно. Роман Жданов, Алексей Ганюк, Егор Ефросинин – команда бийских чемпионов. Они и в этот раз поднялись на пьедестал почета. По итогам соревнований семеро наших спортсменов с ПОДА примут участие в финальных соревнованиях чемпионата России в июне в Екатеринбурге.

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Взято отсюда

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