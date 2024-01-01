Новостройки. Бийск Фото: Сергей Кулыгин

Новые названия улиц потребовались для присвоения адресов домам. В городе также изменили название улицы Олега Кошевого, которая теперь называется имени Героя Советского Союза Кошевого

В Бийске дали новые названия улицам и переулкам. Они потребовались в связи со строительством коттеджного поселка в нагорной части города, сообщает “Бийский рабочий”.

Так, в городе появились еще пять переулков: Аграрный, Альпийский, Звездный, Лиственный и Лучезарный. Кроме того, появились и новые улицы: Дружбы, Лунная, Панорамная и Свободы.

Уточняется, что в новом коттеджном поселке на территории более чем 30 га планируют возвести около 200 домов.

Взято отсюда