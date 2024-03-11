В Бийске пока не планируют разводить понтонный мост

Несмотря на оттепель разбирать наплавной мост в ближайшее не будут

Температура под 10 градусов тепла и дожди пока не внесут коррективы в организацию движения по понтонному мосту. Разбирать наплавной мост в ближайшее время не будут.

Об этом «БР» сообщили в бийском речпорту. Предприятие является собственником и обслуживающей организацией понтонника.

Как правило, понтонный мост в Бийске разводят в конце марта для пропуска ледохода.

В этом году гидрологи прогнозируют ранее вскрытие рек – в конце марта. Обычно понтонник убирают за 7-10 дней до этого.

Например, в прошлом году мост развели 28 марта, ледоход начался 10 апреля. Собрали понтонник спустя немногим более трех недель.

В этот период в Бийске обостряются проблемы с пробками, и без того вызванные лужами на дорогах. Напомним, бийский понтонник состоит из пяти секций, а его длина превышает 300 метров. Мост заметно разгружает городские дороги. До коммунального моста от него – 5,5 км.

погода на 10 , погода в петербурге ,

Взято отсюда