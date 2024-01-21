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В Бийске покупатель ударил кассира электрошокером и украл выпивку

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В Бийске покупатель ударил кассира электрошокером и украл выпивку

Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Все началось с того, что покупателю не хватило денег на выпивку. Он не придумал ничего лучше, чем расправиться с кассиром с помощью электрошокера

Житель Бийска проведет в колонии более пяти лет за то, что напал на кассира в одном из магазинов. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Мужчина покупал в магазине алкогольные напитки. На кассе выяснилось, что у него не хватает денег. Тогда покупатель, пытаясь выхватить пакет со спиртным, применил в отношении кассира электрошокер. Тот упал на пол, а осужденный скрылся с места преступления.

Кроме того, виновным совершен ряд хищений чужого имущества: детских колясок, снегоката, частей велосипеда“, – добавили в прокуратуре.

Суд приговорил его к пяти годами трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее жителя Барнаула отправят в колонию за кражу шоколадок в магазине .

Взято отсюда.

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