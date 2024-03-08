Полицейские и активисты вручили автолюбительницам цветы и небольшие подарки

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России “Бийское” совместно с активистами “Движение Первых” из МБОУ “СОШ №6” в Международный женский день провели пропагандистскую акцию «Цветы для автоледи».

В Бийске полицейские провели акцию «Цветы для автоледи» Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское”

Госавтоинспекторы останавливали автомобили не для проверки документов, а для того, чтобы поздравить водителей-женщин с праздником – Международным женским днем.

В Бийске полицейские провели акцию «Цветы для автоледи» Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское”

Сотрудники полиции, поздравили дам с праздником и пожелали им всегда соблюдать ПДД, пристегиваться ремнями безопасности, пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим, а также не управлять автомобилем в обуви на высоких каблуках и, конечно же, не наносить макияж в момент управления транспортным средством.

В Бийске полицейские провели акцию «Цветы для автоледи» Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское”

Автолюбительницам вручили цветы и небольшие подарки.

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Взято отсюда