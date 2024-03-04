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В Бийске полицейские задержали мужчину с поддельным водительским удостоверением

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В Бийске полицейские задержали мужчину с поддельным водительским удостоверением

Бийчанин приобрел поддельные права в сети интернет

В отношении 32-летнего жителя Бийска возбуждено уголовное дело по статье приобретение либо использование заведомо поддельного официального документа, сообщает МВД России “Бийское”.

Полицейские остановили автомобиль “Тойота Королла” в переулке Шубенский и попросили водителя предоставить документы. Мужчина протянул правоохранителям водительское удостоверение. Однако у  инспекторов ГИБДД документ вызвал сомнение. Права изъяли для проведение экспертизы на подлинность. 

Согласно заключению специалиста, “пластик” оказался поддельным и не соответствует образцу Гознака. Тогда водитель признался, что приобрел фиктивное водительское удостоверение в сети интернет. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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Взято отсюда

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