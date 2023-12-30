В Бийске после капитального ремонта открыли городскую поликлинику №3

Полный ремонт здания проводили впервые за всю его 60-летнюю историю. На эти цели из краевого бюджета было выделено около 30 млн руб.

В Бийске 29 декабря после капитального ремонта открыли поликлинику №3, сообщает городская больница №2.

Как отмечают в учреждении, накануне до восьми часов вечера сотрудники перевозили свои вещи, чтобы утром встретить пациентов в основном здании.

Полный ремонт здания поликлиники проводили впервые за всю историю его существования, и изменения планировались масштабные: полностью заменить все коммуникации, кабинеты сделать просторнее, а входную группу изменить. Во время ремонта пациентов принимали в стационаре, а открыть поликлинику планировали до Нового года.

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Взято отсюда