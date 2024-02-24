Свидетели говорят, что в момент ЧП в автомобиле никого не было, пострадавших нет. Предположительно, произошел взрыв оборудования внутри машины

23 февраля в Бийске взорвался автомобиль ЗИЛ, принадлежащий местному водоканалу, сообщают очевидцы в Telegram-канале “Инцидент Бийск”.

ЧП произошло возле Китайского рынка на проспекте Кирова. По данным свидетелей, у ЗИЛа взорвался котел, который устанавливается в машине и нужен для отогрева труб и колонок.

Внутри автомобиля в этот момент никого не было, пострадавших нет, отмечают очевидцы.

Ранее на трассе рядом с Новоалтайском вспыхнул автомобиль.

Взято отсюда