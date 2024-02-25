В Бийске пострадали водители двух столкнувшихся иномарок

24 февраля вечером в Бийске на улице Социалистической столкнулись две иномарки, пострадали водители.
31-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus GX470, не выбрала безопасную скорость движения и столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris, движущимся во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств, которым оказана помощь в медучреждении, не госпитализированы, сообщили в региональном ГУ МВД.
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