В Бийске при пожаре в частном доме спасли мужчину и женщину

Огонь заблокировал выход из дома

В Бийске произошел пожар в частном жилом доме по ул. Некрасова, сообщает МЧС Алтайского края.

Информация о происшествии поступила в службу спасения в 3:18. Звонившие сообщили, что в доме находятся люди.

На момент прибытия бойцов пожарной охраны горела крыша деревянной постройки, огонь быстро распространялся. Возгорание произошло со стороны веранды и путь к выходу был отрезан.

“Мужчина и женщина были спасены звеном газодымозащитников через оконный проем”, – сообщил Александр Кутькин, начальник караула 20 пожарно-спасательной части.

Пожар был ликвидирован тремя пожарными расчетами на площади порядка 60 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал. Причина происшествия выясняется.

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Взято отсюда