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В Бийске приступили к строительству крещенского городка

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В Бийске приступили к строительству крещенского городка

Крещенский городок Фото: Павел Коробейников/ БР

К празднику работы завершатся. Ледовое оформление позволит жителям и гостям Бийска насладиться праздником и прочувствовать его атмосферу

В Бийске в районе парка Победы, где обычно располагается иордань, началось строительство крещенского городка, сообщает “Бийский рабочий”.

14 января скульпторы под руководством Павла Коробейникова приступили к созданию ледовых композиций.

“12 января “Зеленстрой” расчистил нам площадку для работы, затем мы завезли лед и приступили к монтажу будущих ледовых скульптур. 14 января наша команда начала резать лед: я работаю над ангелом, остальные ребята создают ограждение и освещение”, – сообщил Коробейников.

Ранее сообщалось, что Алтайская Росгвардия проследит за безопасностью у крещенских купелей.

Взято отсюда

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