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В Бийске продают деревянный терем за 100 млн рублей

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В Бийске продают деревянный терем за 100 млн рублей

В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито

Недвижимость предлагают под частный дом или гостиницу

В Бийске выставили на продажу коттедж из кедра, больше напоминающий теремок. 

Продавец подчеркивает, что это предложение – для тех, кто мечтает об уютном доме в черте города. Указано, что коттедж расположенный в живописном месте на берегу Бии.

Дом построен из кедра. По данным собственников, возраст деревьев – до 700 лет, длиной до 13 метров. Площадь дома – 300 квадратов, еще 150 квадратов занимает подвал. В доме центральное отопление, водопровод, водоотведение, электроэнергия. Окна – пластиковые. Планируется газификация. На территории есть баня – тоже из кедра.

Продавец советует приобрести коттедж под гостиницу или базу отдыха.

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Взято отсюда

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