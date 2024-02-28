В Бийске продают деревянный терем за 100 млн рублей

1 из 7
В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито В Бийске продают коттедж из кедра Фото: Авито
Недвижимость предлагают под частный дом или гостиницу
В Бийске выставили на продажу коттедж из кедра, больше напоминающий теремок.
Продавец подчеркивает, что это предложение – для тех, кто мечтает об уютном доме в черте города. Указано, что коттедж расположенный в живописном месте на берегу Бии.
Дом построен из кедра. По данным собственников, возраст деревьев – до 700 лет, длиной до 13 метров. Площадь дома – 300 квадратов, еще 150 квадратов занимает подвал. В доме центральное отопление, водопровод, водоотведение, электроэнергия. Окна – пластиковые. Планируется газификация. На территории есть баня – тоже из кедра.
Продавец советует приобрести коттедж под гостиницу или базу отдыха.
точный прогноз погоды , погода санкт ,
Взято отсюда