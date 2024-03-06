В Бийске продают квартиру в доме-памятнике здания сельхозбанка 1927г.

Стоимость жилья – 2 млн 790 тысяч рублей

В Бийске в доме-памятнике градостроительства и архитектуры продается квартира. По адресу пр. Кирова, 6 здесь ранее для населения работал сельхозбанк. Здание с 1927 года, и по сравнению со “сверстниками”, в весьма приличном состоянии.

1 из 8 Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито"

Квартира находится на третьем, и в данном случае, последнем этаже. Всего в ней две комнаты: при общей площади жилья 44,8 м², кухня занимает 6.1 м².

– Квартира в историческом центре города, дом кирпичный. Подъезд чистый, сделан ремонт, – описывает ее продавец. – В подъезде всего шесть квартир, по три на этаже. Соседи хорошие. Квартира теплая, комнаты изолированные, окна пластиковые, санузел совмещен.

Важно, что эта квартира все-таки благоустроенная. А во дворе здесь даже есть сарай, который относится к этому жилью. А рядом с домом есть хороший парк для прогулок.

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Взято отсюда