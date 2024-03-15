В Бийске пройдет финал крупного краевого турнира среди школьников по физике, математике и аналитике

3 и 4 апреля в Бийском лицее состоится финал командного турнира среди школьников по физике, математике и аналитике «Золотые умы Алтая». Участие примут 200 сильнейших учеников 8-11 классов из разных городов Алтайского края. Финальный этап турнира впервые продлится два дня. По 25 школьных команд из разных уголков Алтайского края встретятся на площадке Бийского лицея, чтобы испытать свои знания в области точных наук. Мероприятие охватит школьников не только из Бийска и Барнаула, но и из таких городов, как Новоалтайск, Славгород, Рубцовск, Быстрый Исток, Озёрки, Новые Зори и другие. Для иногородних команд организаторы обеспечат комфортные условия проживания, а также подготовят интересную программу в рамках свободного времени. Финалистам предстоит выполнить задания по трем блокам: математике, физике и аналитике. В каждой возрастной категории забрать победу смогут лишь 3 команды, каждый участник которых получит в награду дипломы и ценные призы – сертификаты Ozon номиналом от 10 до 20 тысяч рублей. К составлению задач для турнира привлечены известные математики и физики из Москвы. Кроме того, организаторами мероприятия совместно с IT-специалистами из Барнаула проделана работа по разработке онлайн-системы для командных соревнований по научным дисциплинам. Школьников также ждет насыщенная развлекательная программа. 3 апреля для них выступит специально приглашенный гость – Александр Исмаилов, который проведет мастер-класс по невербальной коммуникации. Ребята узнают, как управлять своим телом и жестами для достижения желаемых результатов. А на второй день турнира участникам удастся лично познакомиться с Алексеем Семихатовым – доктором физико-математических наук, известным экспертом по квантовой реальности, теории относительности и эволюции Вселенной. Кроме того, на площадке будет организовано несколько точек активности, включая возможность сделать памятное фото в фотобудке и посоревноваться с другими командами в развлекательной викторине. Также в программе – игровой мастер-класс для преподавателей, имеющий практическую пользу для дальнейшей подготовки учеников. А на память о турнире каждый участник получит в подарок стильный мерч и незабываемые эмоции. Организатором турнира выступает Федор Спиридонов совместно с Фондом детского развития «Алтай» и Группой SRG . Поддержку оказывают Администрация Алтайского края, Администрация города Бийска, Министерство образования и науки Алтайского края, а также Бийский лицей-интернат. Справочно: Фонд детского развития «Алтай» оказывает поддержку школьникам Бийского лицея – учебного заведения, которое окончил основатель фонда Федор Спиридонов, управляющий партнер Группы SRG (Москва). В рамках Фонда был реализован проект «Олимпиадное движение. Физико-математическая школа», нацеленный на развитие интереса к точным наукам у школьников 5-11 классов. В апреле 2023 года Фонд выступил организатором пилотного командного турнира «Золотые умы Алтая», получившего большое количество положительных отзывов. #АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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