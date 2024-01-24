На участках будут проходить ремонтные работы
24 января в Бийске пройдут плановые отключения электроэнергии в связи с ремонтными работами, сообщает администрация.
Так, с 08:30 до 16:30 часов в связи с ремонтными работами будет отключена э/э по ул.: Крестьянская 45-83, 36-60 (МЭС).
С 08:30 до 17:15 часов в связи с ремонтными работами будет отключена э/э по ул.:
- Гражданская 81-93, 108-118,
- Амурская 1-39, 24Б-24Г, 91-93, 80А-86,
- ул.15 Гв. Кав. Дивизии 36,
- Луговая 1-13, 2В-22,
- пер. Свердловский 2-8, 1-9,
- пер. Текстильный 16-26, 17-27,
- пер. Ткацкий 18-36, 19-37 (МЭС).
С 09:00 до 17:00 часов электроэнергии не будет по ул.:
- 1-й Проезд 101-120,
- Чапаева 101-120,
- 2-й Проезд 101-119,
- Каховская 113,
- пер. Яровой 7-27,
- пер. Вишневый 2 (МЭС).
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Взято отсюда