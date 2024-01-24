На участках будут проходить ремонтные работы

24 января в Бийске пройдут плановые отключения электроэнергии в связи с ремонтными работами, сообщает администрация.

Так, с 08:30 до 16:30 часов в связи с ремонтными работами будет отключена э/э по ул.: Крестьянская 45-83, 36-60 (МЭС).

С 08:30 до 17:15 часов в связи с ремонтными работами будет отключена э/э по ул.:

Гражданская 81-93, 108-118,

Амурская 1-39, 24Б-24Г, 91-93, 80А-86,

ул.15 Гв. Кав. Дивизии 36,

Луговая 1-13, 2В-22,

пер. Свердловский 2-8, 1-9,

пер. Текстильный 16-26, 17-27,

пер. Ткацкий 18-36, 19-37 (МЭС).

С 09:00 до 17:00 часов электроэнергии не будет по ул.:

1-й Проезд 101-120,

Чапаева 101-120,

2-й Проезд 101-119,

Каховская 113,

пер. Яровой 7-27,

пер. Вишневый 2 (МЭС).

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Взято отсюда