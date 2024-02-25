В Бийске произошел пожар в квартире многоэтажного дома по ул. Мухачева

Возгорание удалось ликвидировать на ранней стадии
В Бийске произошел пожар в многоквартирном доме, сообщает МЧС Алтайского края.
Пожар случился по ул. Мухачева. Прибывшие специалисты МЧС России ликвидировали возгорание на ранней стадии, его площадь не превысила 2 кв.м.
По предварительной информации произошло возгорание стиральной машины.Пожар. Фото: “МЧС Алтайского края”.
На месте происшествия было серьезное задымление, звеньями газодымозащитной службы спасены четыре человека. Работали два пожарных расчета и 10 человек личного состава.
В МЧС отметили, что наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования.
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Взято отсюда