В Бийске произошло ДТП с переворотом

Причины и обстоятельства ДТП выясняются

В Бийске на Чуйском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие – перевернулся автомобиль.

Авария случилась на выезде из города в направлении Республики Алтай. На место прибыли две бригады “Станции скорой медицинской помощи Бийска”. Никому из участников дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь не потребовалась.

Еще одно ДТП произошло утром на ул. Дубильная, где без пострадавших не обошлось.

“На месте работали три бригады скорой помощи, реанимационная и две линейные. Одному пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте, еще двоих в состоянии средней и тяжелой степени тяжести доставили в больницу”, – сообщил главный фельдшер ССМП Максим Максимкин.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Сотрудники скорой просят водителей быть предельно внимательными на дороге. Соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Взято отсюда