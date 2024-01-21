В Бийске произошло ДТП с участием легковушки и трамвая

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются

20 января 2024 года в Бийске на коммунальном мосту произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – столкновение автомобиля и трамвая, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

Авария. Фото: скриншот из видео “Бийск 22”

Авария случилась по ул. Советской в районе дома 42 в 18 часов 35 минут. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем, допустил выезд на трамвайные пути, вследствие чего совершил столкновение с трамваем.

В результате ДТП три пассажира автомобиля, в том числе один несовершеннолетний получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности произошедшего.

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Взято отсюда