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В Бийске произошло жесткое ДТП в районе Зеленого клина

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В Бийске произошло жесткое ДТП в районе Зеленого клина

Обстоятельства ДТП устанавливаются

13 марта в Бийске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок, сообщает “Бийск 22”.

Авария случилась вечером в районе Зеленого клина на перекрестке ул. Советской и ул.Стахановской. Автомобили получили сильные повреждения.

На кадрах видео видно, что на месте ДТП работают сотрудники полиции и реанимационная бригада скорой медицинской помощи.

Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Взято отсюда

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