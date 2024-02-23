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В Бийске прошел спортивно-патриотический фестиваль «Сильная Россия»

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В Бийске прошел спортивно-патриотический фестиваль «Сильная Россия»

Фестиваль прошел на базе гимназии №11

Сегодня, 23 февраля, в Бийске на базе гимназии №11 прошел межрегиональный спортивно-патриотический фестиваль «Сильная Россия», сообщил глава города Виктор Щигрев в своем телеграм-канале.

– Более 200 мальчишек и девчонок, занимающихся в военно-патриотических клубах «Юнармии», съехалось в Бийск из различных регионов Сибири и районов Алтайского края, чтобы показать свои знания, умения и навыки. Ребята демонстрировали свои возможности в сборке-разборке автомата, физподготовке, знании истории нашей страны и медицины, строевой подготовке, стрельбе и так далее. От всей души пожелал юным армейцам удачи в испытаниях! – написал Щигрев.

Глава города подчеркнул, что работа над дальнейшим развитием фестиваля «Сильная Россия» обязательно продолжится, ведь сегодня патриотическое воспитание подрастающего поколения стоит во главе угла.

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Взято отсюда

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