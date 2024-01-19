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В Бийске прошло освящение воды в реке Бия

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В Бийске прошло освящение воды в реке Бия

Три крестных хода из трех храмов с разных уголков города слились в один и, пройдя по парку Победы, вышли на берег реки Бия.

Здесь заранее уже был подготовлен крещенский городок. Установлены отапливаемые палатки, туалеты, развернута походная кухня с горячим чаем и булочками. Мастера-скульпторы красиво оформили территорию ледовыми скульптурами, установили иконы в ледяном обрамлении, по периметру смонтировали фонарики со свечами. Композиции также в ночное время подсвечены с помощью электричества. Фото: Павел Сидоренко Настоятель храма иконы Казанской Божьей матери о. Валерий Замятин провел обряд освящения воды и благословил собравшихся. Желающие могли наблюдать происходящее в крещенском городке с помощью видеокамер, которые были установлены заранее. Стоит отметить, что купаться в купели бийчане начали еще со вчерашнего дня. Скорее всего, сегодня также будет немало желающих совершить омовение. Фото: Павел Сидоренко

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