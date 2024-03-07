В Бийске прошло заседание городского координационного совета по делам инвалидов

Все больше людей используют новую возможность в приобретении технических средств реабилитации инвалидов – электронные сертификаты

Двести путевок на санаторно-курортное лечение получили бийчане по итогам прошлого года. Бесплатные путевки для профилактики заболеваний получают граждане, которые имеют право на господдержку. При этом стоимость одной путевки, как пояснили в ведомстве, составляет 30-35 тысяч рублей на человека.

– В текущем году отделению на оплату стоимости путевок выделено ассигнований в размере почти 99 миллионов рублей, это позволит приобрести 2821 путевку, если сравнить с прошлым годом – было выделено 86 млн, 2795 путевок это в целом по краю, средств выделено больше, – говорит Галина Карагодина, руководитель отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю.

Все больше людей используют новую возможность в приобретении технических средств реабилитации инвалидов – электронные сертификаты. На территории Алтайского края действует 18 точек продаж, кроме того, можно воспользоваться и онлайн-магазинами. В 2022 г. оформили 2676 сертификатов, а в 2023 г. уже 15 тысяч 232 сертификата.

– Изначально, с сентября 2021 года был доступен достаточно ограниченный перечень. Все остальные позиции можно приобрести с использованием электронного сертификата, – поясняет специалист.

На совете обсудили и расширение возможностей общественных организаций Бийска. Для этого необходимо не только развивать работу в сфере грантовой политики, но и постоянно обучаться. 2024 год объявлен годом семьи. В течение 12 месяцев в Бийске проведут цикл культурно-досуговых, а также спортивных и общественных массовых мероприятий, предусмотрен ряд мероприятий для семей с особенными детьми.

Добавим, что в Бийской администрации заседания координационного совета по делам инвалидов проводят регулярно. Подобные встречи чиновников с представителями общественных организаций помогают оперативно решать актуальные вопросы и возникающие проблемы.

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Взято отсюда