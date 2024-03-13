Граждан проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка производства, торговли, возмездных услуг
15 марта в Бийске проведут День открытых дверей по вопросам защиты прав потребителей, сообщает пресс-центр администрации Бийска.
Граждан проконсультируют по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей в сфере потребительского рынка производства, торговли, возмездных услуг.
Услуги будут оказаны по адресам:
с 9 до 16 часов:
- ул. Советская, 78 кабинет № 313 – территориальный отдел Управления Роспотребнадзора;
- пер Коммунарский, 27 – отдел надзора за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по городу Бийску, Инспекция строительного и жилищного надзора по Алтайскому краю;
- ул. Советская, 78 кабинет №1 – филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».
с 8 до 16 часов: ул. Мухачева, 117, кабинет 24– сектор по защите прав потребителей Администрации города Бийска.
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Взято отсюда