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В Бийске провели экстренное совещание по поводу катания детей в опасных местах

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В Бийске провели экстренное совещание по поводу катания детей в опасных местах

На совещании обсудили возможные меры по ограничению катания детей на санках, тюбингах и других средствах в необорудованных местах

Сегодня в Бийске провели экстренное совещание по поводу катания детей на санках, тюбингах и других средствах в необорудованных местах. Об этом сообщил глава города Виктор Щигрев в своем телеграм-канале.

“В целях сохранения здоровья и жизни юных бийчан обсудили возможные меры по предупреждению и ограничению катания на санках, бубликах и других средствах на опасных территориях. Уже вчера приняли некоторые меры. Эту работу активно продолжим”, – говорится в сообщении.

Но, по словам Щигрева, без контроля родителей над детьми печальных последствий не избежать. Он призвал ограничить пребывание детей в местах, которые не предназначены для игр, и речь идет не только о горках, но и о водоемах, заброшенных строениях, гаражах и так далее.

По поручению главы города в лесопарковой зоне АБ, где наиболее часто травмируются дети, установили аншлаг, запрещающий кататься с горки. 

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал отчет о ходе и результатах уголовного дела, возбужденного по факту травмирования нескольких подростков в Бийске при катании с горки в городском лесу.

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Взято отсюда

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