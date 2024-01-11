В Бийске работает пункт обогрева для лиц без определенного места жительства

В двух городах Алтайского края работают пункты обогрева

В холодный период в отделениях социальной адаптации для лиц без определенного места жительства краевых учреждений соцобслуживания организована работа пунктов обогрева, где где люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся без крыши над головой могут переночевать в тепле, сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.

Адреса пунктов обогрева:

Барнаул, ул. Тимуровская, 74а;

Бийск, ул. Социалистическая, 120.

Отметим, что попасть в пункт обогрева может любой человек, оказавшийся в кризисной ситуации, без крыши над головой, независимо от наличия документов и места регистрации.

В пункт обогрева можно прийти погреться как на несколько часов, так и остаться на ночь. Каждому предложат горячий чай и выпечку, окажут необходимую доврачебную медицинскую помощь.

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Взято отсюда