В Бийске расходы на сокращение аварийного жилфонда увеличили в 1,7 раза

В адресную программу 2024 года вошло 79 помещений

Стало известно, сколько средств будет израсходовано в 2024 году на адресную программу “Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Бийск”. Программа рассчитана с 2020 по 2030 годы и ежегодно корректируется.

Так, в минувшем 2023 году расходы городского бюджета на программу составили 90 млн руб. На 2024 год запланировано в почти 1,7 раза больше, чем годом ранее – 152 млн руб.

Так, в течение года предстоит расселить помещения или предоставить денежное возмещение жителям 14 домов по адресам:

ул. Коммунистическая, 2;

пер. Байкальский, 2;

ул. Мухачева, 130;

пер. Тихий, 4;

ул. Амурская, 10;

ул. Гайдара, 43Б;

ул. Гайдара, 43В;

пер. Гилёва, 5Б;

ул. Кузнецкая, 70;

ул. Прибыткова, 6;

ул. Прибыткова, 8;

пер. Технический, 15;

ул. Трофимова, 22/2;

ул. Юности, 69.

Всего в программу 2024 года попадает 79 помещений, из которых 58 находятся в частной собственности, а 21 относятся к муниципальному жилфонду.

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Взято отсюда