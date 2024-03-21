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В Бийске разлился канал Голубой Дунай, люди не могут попасть домой

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Власти города продолжают противопаводковые мероприятия: откачивают воду и сооружают временные дамбы. А вода прибывает, некоторым бийчанам уже затопило квартиры

В Бийске из-за активного таяния снега разлился дренажный канал “Голубой Дунай”, сообщил в Telegram-канале глава наукограда Виктор Щигрев. Впрочем, для властей города это не стало неожиданностью.

“Как и ожидали, из-за сильного промерзания земли талые воды принесли и еще продолжают приносить нашему городу и горожанам немало проблем. Наши коммунальные службы день за днем борются с лужами на дорогах Бийска, у социальных объектов, по возможности помогают жителям частного сектора”, – написал он.

20 марта вода пошла и по каналу “Голубой Дунай”. К этому моменту, как говорит Щигрев, все готовились: необходимые материалы были закуплены, службы находились в режиме готовности. Временную дамбу собрали за 1,5 часа, началась откачка воды у домов.

Взято отсюда

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