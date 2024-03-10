Поиски пропавшего человека Фото: "ЛизаАлерт"

Молодого человека ищут уже четыре дня. Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 8 800 700 54 52

В Бийске 6 марта пропал без вести 18-летний Анатолий Машков, сообщили в поисковом отряде “ЛизаАлерт” во “Вконтакте”.

Приметы: рост 156 см, нормальное телосложение, темно-карие глаза и темное русые волосы;

Одежда: черная куртка, светло-синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

Ориентировка Фото: vk.com/la_altay

Также в Алтайском крае продолжаются поиски пропавшего в Змеиногорске 16-летнего парня.

Взято отсюда