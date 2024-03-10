Поиски пропавшего человека Фото: "ЛизаАлерт"
Молодого человека ищут уже четыре дня. Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 8 800 700 54 52
В Бийске 6 марта пропал без вести 18-летний Анатолий Машков, сообщили в поисковом отряде “ЛизаАлерт” во “Вконтакте”.
- Приметы: рост 156 см, нормальное телосложение, темно-карие глаза и темное русые волосы;
- Одежда: черная куртка, светло-синие джинсы и темно-коричневые ботинки.
Ориентировка Фото: vk.com/la_altay
Также в Алтайском крае продолжаются поиски пропавшего в Змеиногорске 16-летнего парня.
Взято отсюда