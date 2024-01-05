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В Бийске рейсовый автобус сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

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В Бийске рейсовый автобус сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Ребенка госпитализировали в медучреждение. Мать девочки и пассажиры автобуса в ДТП не пострадали. Проводится проверка

В Бийске 5 января в 11.17 в районе дома на улице Красноармейской, 85 сбили 10-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Предварительно, 54-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту Бийск-Барнаул, сбил девочку, которая переходила дорогу вместе с матерью по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в ЦРБ города Бийска.

Мать девочки, водитель автобуса и находившиеся в салоне 43 пассажира не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Топчихинском районе автомобиль съехал в кювет и сбил двух человек.

Взято отсюда

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