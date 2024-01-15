В Бийске росгвардейцы задержали пьяного водителя без прав

Ранним утром 14 января сотрудники вневедомственной охраны в Бийске задержали мужчину, который управлял личным транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел около 6 утра на улице Туркменской. Водитель за рулем серебристой «Лады» опасно маневрировал и грубо нарушал правила ПДД. Чтобы остановить нарушителя, росгвардейцы заблокировали опасному автомобилисту проезд.

При проверке документов выяснилось, что за рулем ВАЗ–2114 находится 32-летний житель пригородного поселка Заря, которого ранее уже лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали наряду ДПС.

По результатам медосвидетельствования установлено, что водитель вновь сел за руль пьяным. С учетом обстоятельств правонарушения бийчанину грозит уголовное преследование и конфискация машины.

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Взято отсюда.

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