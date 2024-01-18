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В Бийске с 17 по 19 января действует режим «черного неба»

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В Бийске с 17 по 19 января действует режим «черного неба»

Это связано с морозной и безветренной погодой

В Бийске 17 января введен режим «черного неба», который будет действовать до 19 января, сообщает СГК.

Это связано с морозной и безветренной погодой, способствующей повышению концентрации вредных примесей в воздухе.

Ввиду этого на границе санитарно-защитной зоны Бийской ТЭЦ специалисты проводят инструментальные замеры, чтобы определить текущее состояние атмосферного воздуха. По словам специалистов, ситуация находится под контролем.

Режим «черного неба» ввели также в Барнауле.

Как объясняет Кира Шутова, начальник комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды, в течение дня концентрация вредных веществ в воздухе распределяется неравномерно: пики приходятся на утро и вечер. Поэтому в это время желательно меньше находиться на улице, а также отказаться от проветривания помещений: на поверхности пылевых частиц могут оседать вредные вещества, такие как оксиды азота, канцерогены.

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Взято отсюда

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