В Бийске сегодня обсудят строительство первых в городе высоток

Предполагается, что эти высотки возведут на месте ветхих домов в районе вокзала.

Публичные слушания назначила городская администрация. Участок, где планируется застройка, расположен в границах улиц Вали Максимовой, Привокзальной и площади Василия Шукшина. Там должно появиться несколько домов. Общая территория будущей застройки – почти 1,5 гектара. Место, где планируется разместить комплекс высоток, считается удобным для проживания. Рядом – детская больница, поликлиника, транспортная развязка, есть торговые центры и продовольственные магазины, неподалёку сквер.

Ольга Будзович

Взято отсюда.

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