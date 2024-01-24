Мужчина и женщина спаслись через окно

Сегодня, 24 января, в Бийске произошел страшный пожар. Крыша деревянного дома загорелась и огонь распространялся с огромной скоростью, пишет ГУ МЧС по краю в телеграм-канале.

Спасатели помогли хозяевам выбраться через окно. Дверь и веранда полыхали огнем. В итоге никто не пострадал. Пожар тушили три бригады, пришлось подключать газодымозащитники. Огонь распространился на весь дом в 60 квадратов. Причины возгорания выясняются.

Сотрудники ГУ МЧС по региону напоминают жителям правила безопасности и просят быть осторожнее с огнем. Всего за сутки в Алтайском крае произошло 15 пожаров. Все уже потушили, пострадавших нет.

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24.01.2024