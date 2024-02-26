В Бийске семья с ребенком-инвалидом несколько дней живет без холодной воды

Такие проблемы с водоснабжением почти за 12 лет проживания в доме по пер. Складской происходят впервые

Многодетная семья Натальи Ильченко проживает в частном доме по пер. Складской около 12 лет, но такая ситуация у них случается впервые. Ни умыться, ни приготовить – холодной воды нет уже несколько дней.

– С субботы 24 февраля и по настоящий момент (26 февраля, – прим.ред.) у нас нет холодной воды, – рассказывает женщина. – Поздно вечером в субботу ее отключили, а в воскресенье мы ее еще подождали, надеялись, что просто где-то устраняют аварию. Например, когда авария в Бийске происходила, напор воды был сначала слабым, потом исчезла. Но в этот раз ничего предвещающего того, что вода вот-вот закончится, не было.

25 февраля Наталья позвонила в аварийную «Водоканала», назвала адрес и сообщила, что нет холодной воды. Ее заверили, что аварий на данном участке не было. Заявку приняли и пообещали, что в понедельник утром выяснят причину отсутствия холодной воды.

Фото: Фото предоставлены редакции “БР”

Но с утра никого не было – в 10:30 бийчанка вновь набрала аварийную «Водоканала», объяснила ситуацию, напомнила о том, что они оставляли заявку.

Стоит пояснить, что частный дом по пер. Складской подключен к системе холодного водоснабжения через колодец, который также нужен и для пожарных машин – в случае чего, там они наполняют воду в бочку. Колодец находится как раз напротив дома Ильченко, расположенного за стадионом пединститута.

– В принципе, эту воду никогда не могут просто так отключить – это противопожарный колодец, и такого никогда не было, – рассуждает Наталья.

Фото: Фото предоставлены редакции “БР”

Все разрешения на врезку, документы у домовладельцев есть, много лет они оплачивают счета за холодную воду «Водоканалу».

– Как предположили в аварийной, у нас перемерзла вода, – рассказывает Наталья Ильченко. – Но это невозможно, потому что в течение дня мы активно ею пользуемся. Даже в большие морозы такого не случалось за 12 лет.

Со слов ее соседки, к колодцу подъезжала какая-то производственная машина, и после этого вода исчезла. Может случайно вентиль какой закрыли, предполагают жители дома, оставшегося без воды.

– И что дальше делать: ждать машину, или что-то еще, мы не знаем. До сих пор помощи никакой нет. Колонки у дома нет, вода здесь только от центрального водоснабжения. Купили несколько пятилитровых бутылей, хотя конечно этого очень мало. У нас многодетная семья, но самое главное – у меня ребенок инвалид. Постоянно нужно стирать, – вздыхает женщина. – Мы подождали несколько дней, я не ругаюсь. Просто хотелось бы выяснить, в чем причина? На какой все стадии? Приедет к нам аварийная, либо мне скажут, что случилось? Что нам нужно предпринять, просто так сидеть и ждать тяжело. Мне нужен результат, нужна вода!

В Водоканале “БР” пояснили, что никакой аварийной ситуации в данном районе действительно нет и озвучили еще раз версию – вода перемерзла.

На место отправлена машина аварийной службы для выяснения причины отсутствия воды и устранения причины.

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Взято отсюда