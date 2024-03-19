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В Бийске школьники пострадали от распыления перцового баллончика

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В Бийске школьники пострадали от распыления перцового баллончика

Перцовый баллончик Фото: unsplash.com

Медики оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим детям. Они не исключают, что число обратившихся будет больше

В Бийске школьник распылил перцовый баллончик в учебном заведении, сообщает Telegram-канал Станции скорой медицинской помощи (Бийск).

На место прибыла бригада скорой помощи: пострадавших детей доставили в больницу.

“Два ребенка в состоянии средней степени тяжести доставлены в детскую городскую больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет. При этом не исключаем, что количество обратившихся за медицинской помощью может увеличиться”, – рассказал заместитель главного врача по медицинской части ССМП Александр Бежбармаков.

️По данным краевого Следкома и прокуратуры, инцидент произошел в школе №9. В результате случившегося пострадали трое учеников, 11, 15 и 17 лет.

По данному факту следователи и прокуроры проводят проверки.

В медучреждении напомнили, что распыление перцовой смеси представляет серьезную опасность для глаз и может вызвать ожог роговицы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель такси распылил перцовый баллончик в лицо пассажирке.

Взято отсюда

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