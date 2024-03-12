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В Бийске школу №40 экстренно эвакуировали из-за сообщений о минировании

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В Бийске школу №40 экстренно эвакуировали из-за сообщений о минировании

Школа. Парты Фото: pixabay

В регионе продолжается очередной всплеск сообщений о минировании. До этого подобные фейки поступали в учреждения Барнаула и Камня-на-Оби

12 марта в Бийске учеников и педагогов школы №40 экстренно вывели из здания, сообщает “Бийский рабочий”.

Новость об эвакуации быстро распространилась в Сети, вызвав вопросы о причине случившегося, пишет Telegram-канал “Бийск – мой город”.

“Что за кипишь в 40-й школе?? Родители, чьи дети там учатся, вас оповестили, зачем на самом деле эвакуировали детей?” – написали в посте.

Позже оказалось, что на электронную почту школы отправили сообщение, в котором заявили, что в учебном заведении якобы находится бомба. Именно в связи с этим там незамедлительно провели эвакуацию.

На место прибыли оперативные службы. Кинолог со служебной собакой обследовал здание и прилегающую территорию, однако взрывчатку не обнаружил.

Ранее в Барнауле эвакуировали людей из педколледжа. По словам свидетелей, в учреждение поступил анонимный звонок.

Взято отсюда

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