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В Бийске система “Инцидент-менеджмент” работает и помогает решать проблемы

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В Бийске система "Инцидент-менеджмент" работает и помогает решать проблемы

Система позволяет в короткие сроки решить проблему

В Бийске система “Инцидент-менеджмент” продолжает активно работать и решать проблемы горожан, сообщает администрация.

Так, на днях в одной из социальных сетей бийчанка пожаловалась на открытый люк по ул. Советская, что угрожало жизни и здоровью жителей. Система отобрала данный сигнал и направила специалисту, тот в свою очередь связался с предприятием, в чьей компетенции находится данная проблема.

В результате в краткие сроки люк был закрыт, проблема решена.

Напомним, система “ИМ” отбирает тревожные сигналы из комментариев в социальных сетях и направляет их специалисту для реагирования.

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Взято отсюда

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